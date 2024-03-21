Meta採用輝達新晶片 代工廠廣達領漲AI類股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北21日電）臉書（Facebook）母公司Meta成為輝達（NVIDIA）新款AI晶片B200首批客戶，並預計今年底前採購35萬個主流H100晶片，激勵Meta伺服器主要代工廠廣達今天股價表現，早盤衝上257.5元、漲幅逾3.41%，成交量超過1.7萬張。

輝達新晶片出貨展望樂觀，其他人工智慧（AI）類股多數走揚，伺服器機殼廠勤誠早盤漲逾5%，最高觸及270元，緯穎、英業達和營邦上漲超過1%。

受惠於AI伺服器散熱需求的雙鴻勁揚逾4%，奇鋐漲約3%。

輝達18日在年度開發者大會上推出新款晶片Blackwell B200，在執行例如提供聊天機器人答案等任務的速度，提高了30倍。

Meta是輝達的最大客戶之一。Meta發言人19日告訴路透社，預計今年稍後收到輝達最新AI晶片首批出貨。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今年1月透露，Meta計劃今年底前建立35萬個前一代的H100晶片庫存，結合其他的繪圖處理器（GPU），Meta屆時將相當於擁有60萬個H100晶片。（編輯：張均懋）1130321