聯發科攜手安謀等生態系夥伴 深化社會影響力

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（中央社記者張建中新竹8日電）聯發科發起的智在家鄉數位社會創新競賽今年邁入第7屆，首度邀集半導體生態系夥伴日月光、安謀（Arm）及益華電腦（Cadence）共同參與，深化社會影響力。

聯發科董事長蔡明介表示，社會創新是一條永續前進的道路，感謝生態系夥伴共襄盛舉參與智在家鄉數位社會創新競賽，一起群策群力，為社會帶來共好共榮。期待陣容升級的競賽，能發揮更多育成的功能，持續推進科技為善的社會。

聯發科指出，今年的賽事包括日月光、安謀、益華電腦將指派代表參與評比作業，並共同組成業師群，透過工作坊提供入圍團隊諮詢與輔導資源。

此外，日月光等合作企業也將設置企業指定獎項，獎勵指定議題優秀作品，得獎團隊可獲得企業贊助獎金，未來也有機會朝向更多元的合作模式發展，為落地實踐或創業帶來更多動能。

聯發科表示，今年的智在家鄉競賽於3月29日開放徵件，包括社團、學生、NGO、一般公司與公家機關都可組隊報名，5月24日截止徵件。

聯發科指出，將根據入圍作品提供更深入的落地實務課程，並進行在地評估，協助團隊把好點子轉變為實際執行的專案，讓改變發生，產生強大的社會影響力。

入圍的20組團隊將可獲得最高新台幣10萬元的研發補助金，並藉由聯發科等主管與學者導師的專屬輔導，讓提案可行性更臻優化。決賽將選出首獎1組獎金100萬元、優等獎3組獎金各20萬元，另有機會獲得日月光等合作夥伴提供的企業獎。（編輯：郭無患）1130408