經部：輝達AI超級電腦Taipei-1 部分算力免費供研發

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（中央社記者曾智怡台北8日電）輝達（NVIDIA）AI超級電腦「Taipei-1」去年底建置完成，經濟部今天表示，部分高速運算資源將免費提供國內研發使用，藉此鼓勵國內投入生成式AI、大型語言模型、數位孿生等前瞻技術研發，壯大AI產業發展。

產業技術司透過新聞稿說明，「Taipei-1」是人工智慧（AI）與數位孿生運算的AI超級電腦，已於112年底建置完成，目的是為加強AI研發；經濟部與NVIDIA商議，將「Taipei-1」部分高速運算資源，免費提供國內研發使用。

經濟部與NVIDIA預計4月19日，進行「Taipei-1算力申請（CFP）說明會」，將就Taipei-1的技術規格與軟硬體環境、申請辦法及流程進行說明。

產業技術司指出，為使高速運算資源發揮最大效益，將籌組專家委員會針對各界提案進行審議，採批次收件、批次審查，有意申請者可自即日起至5月30日遞件，相關評核結果預計6月底公布。

產業技術司表示，AI超級電腦為推動科技研發與創新的重要基礎設施，各國無不爭相投資，經濟部推動「大A+計畫」，支持NVIDIA在台建置「Taipei-1」，有助提升國內AI模型開發能力並可快速布建，預期可帶動自動駕駛、醫療影像、智慧製造、智能交通、安全監控、智慧客服等領域大步前進。

產業技術司指出，此高速運算資源將有助國內快速建構生成式AI核心技術，掌握AI巨大產業商機。（編輯：林克倫）1130408