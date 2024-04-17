生氣時如何有效平息怒火？研究：紙上寫憤怒原因丟垃圾桶

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本名古屋大學研究所的研究團隊本月發表一項實驗結果指出，在紙上寫下自己憤怒情緒後，把紙揉成團丟進垃圾桶或送進碎紙機，有助平息怒火。

日本時事通信社報導，研究小組成員、名古屋大學教授川合伸幸說：「這是個簡單且有效的方法，希望大家可以在職場和家庭中運用。」

英國自然出版集團（NPG）旗下的綜合自然科學期刊「科學報告」（Scientific Reports），本月刊登了這項實驗結果。

在這項實驗中，研究團隊首先刻意對受試者所寫文章給予低評價，像是「你寫的文章不符合大學生的程度，希望你多多讀書」等，引發受試者產生怒氣。

接著研究人員要求他們盡量客觀地把憤怒原因寫在紙上，例如「我的文章被侮辱了」，並將受試者分為3組後，觀察他們的情緒變化。

這3組分別是把紙揉成一團丟進垃圾桶、把紙放進碎紙機，及僅將紙收進箱子裡。

而研究人員將憤怒程度分為6種後，依照程度訂定不同的數值以便進行量化，並在3個時間點測量「憤怒指數」，分別為實驗開始時、感受到文章被批評之際及實驗結束時。

實驗結果發現，把紙揉成一團丟進垃圾桶的組別在實驗結束後的「憤怒指數」降低了1.47分，幾乎降至與實驗開始之際相同；而「碎紙機組」也降低了1.16分。

另一方面，只是把紙收起來的組別，「憤怒指數」僅下降0.81至0.49分。

川合表示，沒想到部分受試者的憤怒指數可以降到與實驗開始時差不多，而用電腦打下生氣原因並將文件移到「資源回收筒」後按下「清理資源回收筒」的方式是否同樣有效，還待驗證。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130417