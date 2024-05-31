台南女中2高三生 獲加拿大科學展覽會競賽銅牌

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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）國立台南女子高級中學三年級宋佩容和李佳怡代表台灣參加 「2024年加拿大科學展覽會」，以「苧麻線微流體應用於工業廢水全範圍濃度量測」作品獲得大會銅牌獎。

一年一度的加拿大科學展覽會 （2024 Canada-Wide Science Fair）在渥太華卡爾頓大學（Carleton University）舉行，是加拿大規模最大的青少年科學展覽會。宋佩容和李佳怡這項作品在今年初的台灣國際科學展覽會上榮獲大會二等獎，被選派代表台灣赴加拿大參賽。

「苧麻線微流體應用於工業廢水全範圍濃度量測」化學研究乃以台灣常見的植物「苧麻」所製之纖維線作為線微流體，開發便捷且可判斷濃度的模組。以簡單、方便的量測方法，利用色素及陰陽離子產物在苧麻線上的層析長度與溶液濃度之關係，有效判斷溶液濃度高低。

此模組體積小、藥品用量少、成本低廉，用肉眼即可觀察且攜帶方便。模組可以用於檢測0.01g/L ~ 2g/L的剛果紅色素溶液、0.04g/L~2g/L的亞甲藍色素溶液、0.01g/L~1g/L的鉛離子溶液、0.01g/L ~ 1g/L的硫氰酸鹽溶液。

宋佩容和李佳怡的作品深獲大會評審青睞，認為此簡易且低成本的模組可以降低工廠檢測污水的成本，進而提高意願去排出符合當局標準的污水，對環境保護大有助益。

加拿大科學展覽會主辦方在領隊會議中分析今年參賽作品時，特別提到環境生態與原住民傳統知識的創新研究很重要，而台灣作品就具有這樣的應用元素，是很棒的發想。

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歷史悠久的加拿大科學展覽會創立於1962年，是一個鼓勵青少年在科學、科技、工程及數學（STEM）領域發想與創新的活動，並展現青少年對科學研發的熱情。

今年是第62屆競賽展覽，於2024年5月26日至31日在渥太華舉行，參賽作品共342件，近400名來自加拿大和多國頂尖青年科學家齊聚一堂，彼此交流研究心得。5月30日晚間舉行盛大頒獎典禮，900多人見證獲獎者榮耀，宋佩容和李佳怡脫穎而出得到銅牌。（編輯：陳承功）1130531