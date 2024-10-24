中國首度開賣太空船票每張675萬元 單趟可載6人飛行過程約12分鐘

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（中央社台北24日電）深藍航天今天推出2張2027年亞軌道載人旅行飛船預售票，定價人民幣150萬元（下同，約新台幣675萬元），成為中國首家推出太空船票的航太業者。如果實現，這趟旅行飛行過程約12分鐘。

據界面新聞，深藍航天今天下午6時在中國大陸最有人氣的「交個朋友」淘寶直播間推出這項預售活動，2張票上架不久就賣出，到手價為每張100萬元。

搶到飛船預售票的準乘客需支付5萬元訂金，尾款則要去深藍航天北京研發中心簽署合約後支付。深藍航天並規定，乘客需確保身體狀況適合太空旅行，年齡限制為18至60歲之間，特殊狀況需經醫學評估後決定。

淘寶預售頁面顯示，亞軌道飛行任務採用深藍航天可回收火箭和飛船載人艙的組合形式。飛船載人艙高約4公尺，直徑3.5公尺。飛船有6扇全景舷窗，單次飛行可搭乘6名乘客。

亞軌道旅行飛行過程約12分鐘，飛船艙將穿越100公里高度的卡門線經歷不低於5分鐘失重狀態，然後透過傘降方式著陸回到地球。

深藍航天指出，載人飛船在中國航太已經有很成熟的經驗，但是太空旅遊商業化的難題是成本很高，所以可重複使用火箭成為太空旅遊降成本的關鍵。

深藍航天稱，該公司聚焦可回收複用火箭賽道數年，在這個細分領域一直處於領先水準。2021至2022年，完成中國首次液氧煤油火箭垂直起降（VTVL）公尺級至公里級飛行；2024年11月將按計劃執行「星雲-1」運載火箭一子級高空垂直回收飛行驗證，將於2025年第1季實現「星雲-1」運載火箭的入軌＋回收。

深藍航天並稱，2025年星雲一號火箭將進行多次回收複用試驗之後，2026年深藍航太載人飛船箭組合體也將進行數十次的試驗，確保亞軌道載人旅行的安全性、可靠性，並在2027年開啟正式亞軌道旅行商業化。

載人太空商業旅行在美英等國已經實現。2021年，英國維珍銀河（Virgin Galactic）首度開啟商業旅客前往太空旅行；兩週後，美國藍色起源（Blue Origin）也搭載亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等4人完成太空之旅。

同年，美國太空探索科技公司（SpaceX）以獵鷹9號（Falcon 9）火箭運載的乘龍號（Crew Dragon）太空船搭載4名乘客進行了3天的軌道太空旅行。9月12日，SpaceX實現史上首趟民間太空漫步任務。

深藍航天雖然起步晚，2027年能否實現仍有幾個關卡待突破，不過今天開出的價格是全球最低。（編輯：楊昇儒）1131024