馬斯克力挺川普重返白宮 登陸火星將更受重視

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）消息人士表示，億萬富豪馬斯克渴望載人上火星的夢想，將成為美國總統當選人川普新政府更加重視的國家優先，美國國家航空暨太空總署（NASA）的月球計畫也將發生重大改變。

路透社報導，NASA的登月計畫「阿提米絲」（Artemis）目標運用馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）旗下「星艦」（Starship）火箭載人上月球，作為之後火星任務的試驗場。4位熟知川普太空政策計畫的消息人士指出，在川普主政下，阿提米絲計畫預計將把更多重心放在火星，目標2030年之前實現無載人任務。

以載人太空船上火星為目標，不僅比專注在月球任務更雄心勃勃，也充滿風險且可能更所費不貲。

10月在1場川普（Donald Trump）的造勢大會上，馬斯克身穿寫著「占領火星」的T恤在舞台上跳舞。他投入了1億1900萬美元（約新台幣38億2700萬元）助川普重返白宮，並且在政權交替過渡期的這個不尋常時機，成功拉抬太空政策。

今年9月間，也就是馬斯克表態支持川普的數週後，川普告訴媒體記者，他的終極目標是登陸火星，而登月只是個「跳板」。

阿提米絲計畫是川普首次主政期間於2019年推出，並且是拜登（Joe Biden）當家後為數不多仍繼續執行的政策。消息來源透露，川普的太空顧問想要翻新這項計畫，理由是他們不在其位時，計畫失去活力。

至於整個太空政策，消息人士說，馬斯克想要鬆綁管制的願望，很可能將造成美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）的商業太空部門有所改變。這個主管民間火箭發射的單位造成SpaceX星艦發展速度放慢，令馬斯克不滿。

消息人士透露，川普重返白宮後的NASA，很可能偏好簽署金額固定的太空合約，藉此將更多責任轉移給民間業者，並縮減因預算需求過高導致阿提米絲經費吃緊的項目。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1131108