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波蘭政府投資79億 推動波蘭語模型人工智慧

2024/11/19 09:39
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（中央社記者彭維楀華沙18日專電）波蘭新聞聯播網（PAP）報導，波蘭政府宣布將投資10億茲羅提（約新台幣79億元）推動人工智慧（AI）發展，重點包括開發波蘭語大型語言模型（PLLuM）和建立相關基礎架構，以人工智慧提升波蘭競爭優勢。

波蘭國防部與數位事務部（Digital Affairs Ministries）近日簽署意向書，承諾在人工智慧領域加強協調，包括設立人工智慧基金和一個負責監督的理事會。

國防部長科西尼亞克－卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）指出，人工智慧不僅是經濟的關鍵，也是國家安全的基石。他強調：「人工智慧的安全與負責任使用至關重要，我們的目標是能為波蘭未來奠定基礎。」

波蘭語大型語言模型（PLLuM）將由NASK（the Research and Academic Computer Network）集團進行開發與專案領導。

NASK是一個由弗羅茨瓦夫科技大學（Wrocław University of Science and Technology，PWr）主導的集團中一部分。NASK指出，現有的人工智慧系統，如ChatGPT或谷歌的Bard，存在普遍問題，即它們使用成本高昂且封閉的系統；但波蘭也有一個特定的問題，就是這些語言模型很少使用波蘭語內容進行培訓。

PWr的人工智慧學者科孔（Jan Kocoń）說：「在準備答案時，ChatGPT很有可能用其他語言的資料覆蓋一些關於波蘭文化、習俗和事實的知識。還有一些語法和文體上的錯誤。」若沒有加以補充和提高波蘭的資訊，例如波蘭科學、藝術、歷史、法律、經濟等，很有可能我們被邊緣化。因此這樣的投資是必要的。」

數位事務部長高科斯基（Krzysztof Gawkowski）表示，詳細的支出計劃將於2025年初提出。他補充說：「我們將專注於人工智慧的應用，並支援波蘭企業，特別是中小企業。」

高科斯基也認為，人工智慧在民用與軍事部門都有廣泛應用潛力，甚至有些武裝部隊已經開始使用人工智慧，未來的應用將更加深入，並有望為經濟與國家安全帶來長遠的影響。（編輯：周永捷）1131119

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