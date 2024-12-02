塑膠微粒破壞珊瑚結構 中山大學新研究登國際期刊

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）珊瑚礁是許多海洋生物的棲息地，國立中山大學研究發現，塑膠微粒會改變珊瑚骨骼的晶體結構，造成「骨疏鬆」，研究對塑膠污染威脅珊瑚生態系統提出關鍵見解，登上國際期刊。

中山大學化學系特聘教授謝淑貞與海洋科學系研究講座教授、中央研究院院士陳鎮東合作的這項研究，在知名國際期刊「環境化學快報（Environmental Chemistry Letters）」發表。

中山大學今天公布這份成果指出，研究團隊探討紫皮珊瑚（Briareum violacea）暴露於含有5 ppm聚乙烯塑膠微粒的海水中，發現塑膠微粒影響了珊瑚骨骼生長、更容易「骨質疏鬆」。

紫皮珊瑚屬於軟珊瑚，其骨骼是由珊瑚蟲分泌的碳酸鈣，形成細小的碳酸鈣骨針。這些骨針散布於珊瑚的組織中，為珊瑚提供了支撐的結構，為許多海洋生物提供棲息地。

中山大學研究團隊檢查珊瑚骨骼，發現健康的紫皮珊瑚含有方解石和文石2種主要的碳酸鈣晶體形式，隨著聚乙烯塑膠微粒濃度的增加，方解石的訊號與結構明顯減弱，文石晶體則幾乎消失，取而代之的是不穩定的無定形碳酸鈣。

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研究指出，這些塑膠微粒不僅破壞了珊瑚骨骼的結構完整性，使它們更容易溶解，還改變了海水中鈣離子的濃度。海水分析顯示，在涉及塑膠微粒的處理中，鈣離子濃度顯著增加，表明珊瑚骨骼變得更容易溶解和損壞，塑膠微粒對珊瑚結構的威脅可能比預期更深遠。

珊瑚礁孕育豐富的生物多樣性，隨著塑膠垃圾增加，環境持續惡化，謝淑貞認為，將來會有更多的珊瑚受到影響，特別是生長在受污染環境中的珊瑚；呼籲加強對塑膠微粒污染的控管，並持續關注其生態影響。（編輯：陳清芳）1131202