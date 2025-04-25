綠島珊瑚產卵 專家預估5月中旬後進入高峰期

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東縣府指出，4月綠島開始進入旅遊季節，海底珊瑚也逐漸產卵，民眾要欣賞產卵奇景可以碰碰運氣。專家表示，綠島珊瑚產卵，預估高峰期將在5月18日至5月20日。

台東縣政府指出，每年農曆3月23日媽祖誕辰後，氣溫回升，綠島珊瑚開始產卵，去年的幾次颱風侵襲，造成綠島部分珊瑚受損，但今年冬季低溫時間較長，海水溫度較低，珊瑚白化現象也明顯改善，產卵期4至6月。

中央研究院生物多樣性研究中心助理研究員林哲宏今天透過影片表示，2週前下海觀察，發現今年珊瑚產卵的狀況還不錯，已有10%的珊瑚開始產卵，預估會在下個月13日滿月後的第5天開始爆發、也就是5月18至5月20日，進入綠島珊瑚產卵的最高峰。

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林哲宏指出，珊瑚產卵的前幾天黑暗是很重要的，因此要先接受前幾天的黑暗，後續才會開始產卵，呼籲下個月滿月後的幾天儘量不要下水干擾，因為這幾天黑暗是觸發牠們產卵關鍵。

他表示，等到觸發產卵後再下水，短時間的光照影響就不會那麼大，然後千萬不要踩踏或觸摸珊瑚，並遵循低光害原則，避免影響珊瑚生殖機制，共同維護綠島的珊瑚生態。（編輯：戴光育）1140425