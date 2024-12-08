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日本動物實驗發現改善脂肪肝機制 同時有助抑制體重

2024/12/8 15:27（12/8 16:16 更新）
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本研究團隊在老鼠動物實驗中發現，如果增強存在於肝臟細胞表面的特定「膜蛋白質」作用，在改善脂肪肝同時還能抑制體重增加。這項發現可能有助研發預防脂肪肝或肥胖的藥物。

日本經濟新聞報導，日本東北大學教授井上飛鳥等人透過動物實驗，發現有關改善脂肪肝的新生物反應。

脂肪肝是中性脂肪（三酸甘油脂）過度囤積肝臟內的狀態，目前普遍認為過度飲酒與肥胖等是發生主因。脂肪肝會造成肝臟功能逐漸降低，最終有可能演變為肝硬化或肝癌等情況。

目前醫學上並沒有針對脂肪肝的有效藥物，主要治療方法為飲食控制及運動等生活習慣改善。

日本研究團隊著眼存在於肝臟細胞表面的特定「膜蛋白質」，並製造了一個能透過人為控制這種「膜蛋白質」作用的蛋白質。研究團隊讓其在老鼠肝臟內作用並調查具有什麼樣的功能時，發現能促進囤積在肝臟內的中性脂肪分泌，改善脂肪肝。

實驗為了讓老鼠變胖，讓老鼠食用富含脂肪的食物並分成兩組進行觀察，兩組老鼠的食物量相同。結果顯示一般的老鼠開始變胖時，體內有「膜蛋白質」作用的老鼠體重並未增加。

研究團隊詳細調查能量代謝時發現，體內有「膜蛋白質」作用的老鼠能量消耗量有所增加，同時其體質也發生變化，能讓脂肪更為燃燒。

不過，研究團隊也發現臨床應用的課題。只要增強「膜蛋白質」的作用，血液中存在的中性脂肪數量也會增加，提高動脈硬化或心肌梗塞的發病風險。

井上說，「因為目前有減少血液裡中性脂肪數量的藥物，只要同時使用的話就能降低風險」。

研究團隊未來將進一步查明肝臟細胞如何分泌中性脂肪的詳細機制，希望有助研發預防脂肪肝與肥胖的藥物。由於人體內存在跟老鼠一樣的「膜蛋白質」，也將驗證動物實驗發現的現象是否同樣出現在人體上。（譯者：黃名璽）1131208

#日本
#脂肪肝
#日本東北大學
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