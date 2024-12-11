消除HIV誤解 台灣團隊獲蘋果App Store年度大獎

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（中央社記者吳家豪台北11日電）蘋果公司今天揭曉2024年App Store Awards獲獎名單，表揚17款年度最佳App和遊戲，由台灣團隊開發的「愛說不說2」成為年度文化影響力得主之一，是台灣今年唯一得獎作品。

「愛說不說2」由台灣遊戲製作團隊遊戲熵（Gamtropy）推出，探索與人類免疫缺乏病毒（HIV）共存會面臨的各種層面的細微變化，為使用者提供在地資源和教育素材，以便與家人和朋友進行相關對話。

Gamtropy共同創辦人吳少辰受訪表示，團隊一直以來都在尋找新的方式，將遊戲作為載體，倡議各種事情，過去幾年發表過多款遊戲，討論環境保護、網路霸凌等議題，這次得知獲獎非常開心，也代表過去這段時間的努力獲得認可。

吳少辰說，「愛說不說2」有一個重要特色，就是加入HIV自我篩檢模擬，參考台灣真實檢測流程，對於不熟悉HIV議題的人，可以更了解HIV檢測在現實生活中如何運作。

吳少辰提到，台灣社會關於HIV的討論不多，很多人對HIV議題存在著誤解或污名化。這款遊戲希望把HIV從未知與恐懼，逐漸轉變成讓玩家可以對這群人的故事發揮同理心。

另一款文化影響力獲獎作品是英語學習App「EF Hello」，團隊僅有10人，但在全球累積500萬用戶。台灣目前是EF Hello最大市場，除了用戶多，課程使用率也排名第一，尤其角色扮演練習的使用高於全球用戶1.4倍，因此開發團隊為台灣加入全民英檢和多益口說練習，試圖彌補台灣英文教學環境上的缺口。

蘋果在官網發文說明，今年App Store Award得主都是由App Store編輯從45名決選入圍者選出，表揚他們展現出最高水準的使用者體驗、設計和創新。除了肯定各種蘋果裝置上的App和遊戲之外，App Store編輯也選出6個文化影響力獲獎作品，表揚這些App和遊戲為使用者生活和社群帶來的長久影響力。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，這群優秀開發者運用蘋果裝置和技術的力量，提供豐富使用者生活並對社群產生深遠影響的體驗；今年獲獎者的出色成就，展現出可以透過App釋放的驚人創造力。

根據獲獎名單，年度iPhone App是「Kino」，透過受電影啟發的濾鏡和先進的控制功能，向使用者呈現電影般生活的樣貌。年度iPad App為「Moises」，讓使用iPad的音樂人能以人工智慧（AI）工具磨練自身技藝。

年度Mac App為「Adobe Lightroom」，幫助使用者擁抱太陽的規律，並發現每一天的美好。年度Apple TV App是「F1 TV」，為賽車愛好者在家中帶來沉浸式觀賽體驗。

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在遊戲獎項中，年度iPhone遊戲是「AFK Journey」，為iPhone玩家提供動態的戰術冒險和豐富的故事情節。年度iPad遊戲為「破壞突擊隊」，透過多人遊戲玩法，將競爭的樂趣結合溫馨風格。年度Mac遊戲為「Thank Goodness You’re Here!」，以趣味和滑稽的短劇帶來不間斷的笑聲。

今年Apple Vision Pro類別的首屆獲獎者，透過沉浸式體驗和直覺的控制方式，挑戰空間運算的界限。年度Apple Vision Pro App為「What If…? An Immersive Story」，使用者進入漫威宇宙中擁有無限可能性的世界。年度Apple Vision Pro遊戲為「THRASHER: Arcade Odyssey」，透過視覺元素和聲音，將玩家帶進色彩繽紛的宇宙世界。（編輯：楊凱翔）1131211