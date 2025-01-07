宏碁CES擴展遊戲掌機陣容 華碩發表新主機板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北7日電）電腦品牌廠宏碁擴大掌上遊戲機陣容，今天在美國消費性電子展（CES）發表全新Nitro Blaze 8及Nitro Blaze 11。華碩推出搭載新一代處理器的主機板，支援Wi-Fi 7無線網路技術及DDR5記憶體套件。

宏碁Nitro Blaze系列掌上型遊戲機搭載AMD Ryzen 7 8840HS處理器、16 GB LPDDR5X記憶體及2 TB儲存空間，整體人工智慧（AI）算力達39 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作），可滿足3A級遊戲大作的需求。

宏碁另發表全新系列Nitro V筆記型電腦，擴大入門級電競產品陣容，搭載AMD Ryzen AI 7 350處理器，內建神經網路處理器（NPU）可支援高達50 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）的AI處理能力，能提供Copilot+ PC的生成式AI體驗，例如小畫家的圖像生成功能Cocreator。

宏碁也拓展Copilot+ PC產品線，推出Swift Go AI筆電、Aspire筆電及桌上型電腦，皆搭載內建NPU的最新處理器。

透過 Google News 追蹤中央社

華碩今天宣布推出新一代AMD系列主機板，涵蓋不同尺寸，提供更多、更快的USB連接埠。華碩並發表搭載英特爾（Intel）處理器的B860系列主機板，支援CUDIMM DDR5高頻寬記憶體，每款主機板皆內建PCIe 5.0大功率插槽，適用目前或未來將推出的頂級顯示卡。

電競大廠微星也在CES展發表新一代 AMD Ryzen B850和B840晶片組主機板系列，其中B850可符合多工處理等高負載任務需求，適合重度遊戲玩家；B840晶片組強調穩定性和性價比，支援記憶體超頻。（編輯：楊蘭軒）1140107