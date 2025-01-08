蘋果程式設計學生挑戰賽 2/3開放收件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司（Apple）今天宣布，2025年Swift程式設計學生挑戰賽將於2月3日開放提交作品，蘋果將根據作品的創新性、創造力、社會影響力和包容性等面向，選出350名得獎者，其中50名「傑出獲獎者」將受邀前往蘋果加州總部體驗3天活動。

蘋果在官網表示，Swift學生挑戰賽為全球數千名學生提供展示創意和程式設計能力的機會，也讓他們學習到可以應用於職業生涯和未來的實際技能。

Swift是專業人士使用的程式設計語言，此次挑戰賽在鼓勵學生加入使用Swift的全球開發者社群。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘋果將舉辦線上課程，幫助學生和教育工作者了解如何參加Swift學生挑戰賽，並與蘋果工程師一起探索優秀應用程式的要素、從以往挑戰賽的優勝者獲得建議，從中獲得創造App的靈感。

蘋果提供的更新版Develop in Swift教程也已經上線，能幫助學生深入了解程式設計基礎。（編輯：張良知）1140108