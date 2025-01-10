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擬建超級電腦AI設施 荷蘭與輝達超微就供應協商

2025/1/10 08:59
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（中央社阿姆斯特丹9日綜合外電報導）荷蘭政府今天表示，正與美國晶片大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）討論針對可能的人工智慧（AI）設施供應硬體和技術知識。

路透社報導，荷蘭政府聲明指出，他們希望建構一個設施提供AI超級電腦從事研發，以作為強化歐洲數位經濟的廣泛歐盟計畫的一環。

荷蘭政府去年編列2億450萬歐元（約新台幣69億3000萬元）投資AI，並計劃運用歐洲補助金。

荷蘭經濟部長貝利亞茨（Dirk Beljaarts）表示，經過討論後，實現這項計畫的機會已經增加，但未詳述細節。

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貝利亞茨在矽谷與輝達舉行會議後指出：「競爭十分激烈，全世界都在爭奪這種技術。」

他說：「經過商議後，使得建構一座荷蘭AI設施的計畫更為可行。」（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140110

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