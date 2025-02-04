DeepSeek涉資安疑慮 大馬業界籲東協共享風險資訊

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）DeepSeek AI遭指資安疑慮，馬來西亞正研究並評估可能帶來的影響。科技與資安業者認為，大馬應與東協國家加強國際合作，共享關於可能涉及的風險資訊，提升區域資訊安全。

中國新創公司深度求索（DeepSeek）推出的人工智慧（AI）模型引發資安疑慮，不僅美國官員正在調查對國家安全影響，台灣公務機關全面禁用確保國家資通安全。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）、星報（The Star）等媒體報導，數位部長哥賓星（Gobind Singh Deo）最近稱政府在評估DeepSeek及其模型對大馬的影響。

資訊與相關業者也審慎看待DeepSeek的強勢崛起及可能帶來的影響。馬來西亞數位協會前主席、行銷科技公司Antsomi共同創辦人孫德俊（Serm Teck Choon）今天告訴中央社記者，中國新創公司深度求索並非傳統的科技大廠，DeepSeek如同小兵立大功般橫空出世，不乏有人認為這是美國首度感受到的「AI界偷襲珍珠事件」。

孫德俊認為，中國在晶片受封鎖限制下仍能做出類似的技術模型，讓人工智慧平民化，從消費者角度觀察只要有競爭都會帶來好處。

他以美國谷歌公司（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）去年8月在史丹福大學閉門演講為例說明，施密特已預言未來10到30年的人工智慧發展，是美、中兩國之間的戰爭，主要涉及技術、資源與人才，「今天這件事情已經發生」。

聯國名仕（LGMS Berhad）執行長兼數位安全顧問馮宗福（Fong Choong Fook）受訪強調，如果從國家層面觀察，許多與美國有邦交的國家都不希望使用DeepSeek，目前雖暫未發現資安問題，但很多人仍關心究竟上傳的資料是否會存於中國的伺服器，這是社會大眾普遍的憂慮。

他認為，由於DeepSeek是使用開放資源（open source）平台，如果擔心數據會被中國存取，也可考慮安裝在自己本身的伺服器架構上，避免出現資安漏洞的疑慮。

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不過，大馬資安業者警告要正視DeepSeek的資安疑慮。業者分析，中國新創公司深度求索並未明確公開模型的訓練數據來源，若使用者輸入敏感資訊，這些數據可能被用於進一步訓練AI，存在未經授權的數據存取風險。其中最大疑慮是當數據傳回中國伺服器，可能受「網路安全法」和「數據安全法」管制，這些數據會提供給中國官方使用。

這名不願透露姓名的在地資安業者認為，馬來西亞今年擔任東南亞國家協會輪值主席國，應與東協國家制定明確的政策和指導方針，規範公務員和重要的基礎設施機關能否使用DeepSeek等AI服務，確保國家資訊安全。（編輯：韋樞）1140204