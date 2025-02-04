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繼騰訊華為 DeepSeek大模型登陸阿里百度雲端平台

2025/2/4 14:36
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（中央社台北4日電）中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）爆紅，繼騰訊與華為後，阿里巴巴旗下阿里雲與百度的百度智能雲宣布上線DeepSeek大模型。

據第一財經報導，3日晚間百度智能雲宣布，百度智能雲千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。

百度智能雲稱，這次接入的模型已全面融合千帆推理鏈路，並且推出低價方案與該模型免費2週方案。

同日，阿里雲宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1。在該平台上，用戶可以零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。

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除百度智能雲、阿里雲外，此前已有多家中國公司宣布接入DeepSeek模型，華為雲、騰訊雲、360數字安全、雲軸科技ZStack等多個平台宣布上線DeepSeek大模型。

海外方面，亞馬遜AWS、微軟Azure、輝達（NVIDIA）等多間科技企業陸續宣布接入DeepSeek模型。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140204

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阿里雲發表新AI 稱表現超越DeepSeek及OpenAI
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