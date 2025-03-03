加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟打造烏克蘭成鋼鐵豪豬 4大措施挺基輔
首頁 / 科技
太空
新聞專題
太空
首頁 / 科技

歐洲追求太空雄心 阿利安6型火箭將執行首趟商業飛行

2025/3/3 18:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法屬圭亞那庫魯3日綜合外電報導）歐洲新的重型載運火箭「阿利安6型」預計今天執行首趟商業飛行任務。在美國與俄羅斯關係出乎預料破冰之際，歐洲國家試圖確保自己有能力獨力進入太空。

法新社報導，「阿利安6型」（Ariane 6）經過數次延宕後，將於當地時間今天下午1時24分（台灣時間4日凌晨0時24分）從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場發射升空。這將是「阿利安6型」自去年7月首次試射以來，第2次升空。

「阿利安6型」將載運法國軍用衛星CSO-3，預計將該顆衛星放置離地表約800公里高的軌道上。CSO-3有望提升法國的軍事自主程度及強化法軍的情蒐能力。

法國執行這項引人注目的太空任務之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正呼籲歐洲降低對美國的安全依賴；歐洲太空產業面對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）時，也正努力維持競爭力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

CSO-3將完成由法國3顆軍用衛星組成的偵察網絡；前2顆衛星分別在2018年和2020年由俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭載運升空。

不過，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲一直未能使用聯合號火箭執行衛星發射任務，而「阿利安6型」的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）已在2023年退役。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140303

太空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
193
更多編輯台推薦新聞：