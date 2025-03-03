歐洲追求太空雄心 阿利安6型火箭將執行首趟商業飛行
2025/3/3 18:20
（中央社法屬圭亞那庫魯3日綜合外電報導）歐洲新的重型載運火箭「阿利安6型」預計今天執行首趟商業飛行任務。在美國與俄羅斯關係出乎預料破冰之際，歐洲國家試圖確保自己有能力獨力進入太空。
法新社報導，「阿利安6型」（Ariane 6）經過數次延宕後，將於當地時間今天下午1時24分（台灣時間4日凌晨0時24分）從法屬圭亞那的庫魯（Kourou）發射場發射升空。這將是「阿利安6型」自去年7月首次試射以來，第2次升空。
「阿利安6型」將載運法國軍用衛星CSO-3，預計將該顆衛星放置離地表約800公里高的軌道上。CSO-3有望提升法國的軍事自主程度及強化法軍的情蒐能力。
法國執行這項引人注目的太空任務之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正呼籲歐洲降低對美國的安全依賴；歐洲太空產業面對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）時，也正努力維持競爭力。
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CSO-3將完成由法國3顆軍用衛星組成的偵察網絡；前2顆衛星分別在2018年和2020年由俄羅斯聯合號（Soyuz）火箭載運升空。
不過，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲一直未能使用聯合號火箭執行衛星發射任務，而「阿利安6型」的前身、「阿利安5型」（Ariane 5）已在2023年退役。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140303
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