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NASA國際太空站輪調任務將升空 2太空人滯留逾9月可望返家

2025/3/12 18:45（3/12 19:03 更新）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）國際太空站（ISS）即將進行的1趟人員輪換雖是例行公事，卻有非比尋常的重要性：這趟行程將為2位滯留太空已長達9個多月的太空人返家鋪路。

法新社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）與美國太空探索科技公司（SpaceX）的Crew-10任務預計美東時間今晚7時48分（台灣時間13日上午7時48分）從佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）出發，由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭攜帶乘龍號（Crew Dragon）太空船，將船上4名任務成員送上國際太空站進行各項科學實驗。

不過，眾人目光將放在自去年6月以來被迫滯留在國際太空站的太空人魏摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）。兩人原本搭乘的波音公司（Boeing）星際飛機號（Starliner）太空船出現推進系統問題，經判斷不適合載運他們返回地球。

魏摩爾與威廉斯原本的任務只需要8天，如今經過重新安排，他們將隨NASA與SpaceX的Crew-9任務返回地球。Crew-9於去年9月由乘龍號載運抵達國際太空站，任務隊員由通常的4人減為2人，以騰出空間載運魏摩爾和威廉斯。一旦Crew-10抵達後，他們就可啟程。

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魏摩爾最近在1場記者會上表示：「我們雖然只計劃停留一段短時間，但我們來的時候做了停留長時間的準備。這就是國家載人太空飛行計畫的主要重點：替未知、意料不到的偶然情況做準備。」

Crew-10預計美東時間明天清晨停靠國際太空站，經過短暫交接程序後，Crew-9訂於16日返航後濺落佛州外海，同時返回地球的還將有NASA太空人赫格（Nick Hague）與俄羅斯太空人戈布諾夫（Aleksandr Gorbunov）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140312

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2太空人滯留太空站 NASA擬換太空船提前帶他們回來
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