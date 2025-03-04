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專家：台積電美廠鎖定高敏感科技 不會削弱台灣優勢
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三星與宏達電、小米 赴MWC秀新品

2025/3/4 14:30（3/4 14:46 更新）
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HTC今年在全球行動通訊大會上展示科技如何重塑通訊、娛樂與企業應用。（宏達電提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月4日
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（中央社記者江明晏台北4日電）MWC大會登場，全球科技大廠爭搶市場目光，三星秀出首款XR頭戴式裝置Project Moohan，與目前最輕薄的手機裝置S25 Edge，HTC展示新一代VIVERSE技術，融合AI、XR和3D技術；小米除了發布新款旗艦機，並展示結合人、車、家的智慧生態系統。

2025年「全球行動通訊大會」（MWC）今天起至6日在西班牙巴塞隆納登場，今年展會以「Converge. Connect. Create（融合、連結、創新）」為主題。

三星前進MWC，旗下三星行動通訊事業部（MX）與網路事業部攜手展示最新的AI成果，包括Galaxy AI的未來進化，以軟體為核心的網路。

硬體方面，三星秀出S25旗艦系列到新款A系列，以及首款XR頭戴式裝置Project Moohan，迄今最輕薄的S系列裝置S25 Edge。

三星將推出首款Android XR頭戴式裝置Project Moohan，是透過AI驅動的延展實境，藉由多模態AI與先進XR功能的深度整合。

此外，三星近期與現代汽車攜手合作，透過私有5G網路完成業界第一的端對端Reduced Capability（RedCap）試驗，展現私有5G連結技術的未來潛力。

在出售XR部分研發團隊後，宏達電動態受到市場關注，HTC於今年在MWC展示新一代VIVERSE技術，結合AI驅動的3D建構技術與開放互通架構，大幅降低3D內容創建門檻，推動沉浸式娛樂與企業應用。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，XR產業每年都在突破創新，隨著AI、XR和3D技術的融合，數位世界正從2D網路邁向3D網際網路，迎來新一代智慧網絡的關鍵轉折點。

宏達電也在MWC展上強調，旗下G REIGNS 5G專網結合AI，打造工業5.0智慧工廠與倉儲應用；VIVE Mars虛擬製作技術則透過AI驅動，實現高精準度攝影機追蹤成果。

小米今年在MWC展場上，除了發布旗艦機Xiaomi 15 Series、 Xiaomi Pad 7 Series，也展示新升級的「人x車x家」智慧生態系統，可透過無縫連接與智慧整合，打造新的用戶與設備互動方式。

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小米的電動車產品也受到展場目光，小米表示，截至2024年第3季，電動車業務營收近人民幣100億元，Xiaomi SU7 Serie在2024年交付總量超過13萬5000台，並計畫在2025年達成30萬台交付目標，小米於2024年第3季已在全中國58座城市建立200家銷售與服務中心。

全球首發的Xiaomi HyperOS 2是小米自主研發的技術平台，也強化AI能力，提供AI文字工具，支援即時翻譯與語音識別等，小米表示，將持續深化與Google的合作，進一步整合Gemini等功能。（編輯：張均懋）1140304

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小米表示，在電動車業務上取得重大進展，截至2024年第3季，電動車業務營收接近人民幣100億元。（小米提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月4日
小米表示，在電動車業務上取得重大進展，截至2024年第3季，電動車業務營收接近人民幣100億元。（小米提供）中央社記者江明晏傳真 114年3月4日
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