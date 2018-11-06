林金連單車撞林佳龍座車 民團籲關心背後原因

（中央社記者范正祥台北6日電）失蹤多日的黎明幼兒園長林金連上午被發現騎單車撞向台中市長林佳龍座車後倒地送醫。台灣土地正義行動聯盟等公民團體下午在立法院舉行記者會，呼籲社會大眾關心事件背後原因。

台灣土地正義行動聯盟與各地自救會發表共同聲明表示，林金連以單車撞向林佳龍市長的座車，這項舉動並不是惡意的傷害特定個人，而是要向掌握權力的政府竭力發出微弱的呼聲，要求政府與社會正視重劃與財團是如何傷害人民。聲明最後也呼籲社會大眾別再片面地檢討受害者，促請政府立即解決黎明幼兒園危機。

對於輿論檢討林金連以單車撞向林佳龍的座車行為不當，台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉認為，重點不是在於林金連的行為，社會大眾應關心事件背後原因。

陳致曉指出，長期以來已經有太多土地被掠奪的被迫害者要喚醒社會大眾，希望改變不合理的制度，能夠解救他們免於被迫遷，但是多年來為什麼仍然是如此。

與會的政大地政系教授徐世榮說，黎明幼兒園經過多年抗爭，林金連由失望走向絕望，背後有很深沉的意涵。社會大眾不要只是看到林金連以單車撞向林佳龍市長座車的現場，應該關注黎明幼兒園是如何在不合理制度下被掠奪。（編輯：張均懋）1071106