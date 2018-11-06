憂戴奧辛大閘蟹遺毒 苗縣議員提案追查業者責任

中國大陸進口的3800公斤戴奧辛超標大閘蟹，暫放在苗栗縣一處養殖池，雖經全數打撈銷毀，但民眾憂心戴奧辛遺毒造成當地土地、水源二次污染，苗栗縣議員胡忠勇（中）6日在縣議會提案要求縣府追查業者責任。中央社記者管瑞平攝 107年11月6日

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）中國大陸進口的3800公斤戴奧辛超標大閘蟹流向苗栗縣一處養殖池，雖經全數打撈銷毀，但民眾憂心戴奧辛遺毒造成當地土地、水源二次污染，縣議員胡忠勇今天在議會提案徹查。

台灣業者自中國大陸進口的大閘蟹被驗出戴奧辛超標，其中一批由約諮貿易有限公司輸入的3800公斤大閘蟹，因業者申請複驗，戴奧辛檢測結果又須等待8天才能出爐，經衛福部食藥署同意業者具結暫放在苗栗縣頭屋鄉外獅潭一處養殖池。

檢驗結果，該批大閘蟹戴奧辛超標，經食藥署、海巡署、苗栗縣衛生局連續3天打撈，僅取出2400公斤大閘蟹，懷疑業者偷賣，為釐清真相，衛生局昨天要求業者放乾池水以便清查數量，經現場盤點，另撈取出1470公斤大閘蟹，不過池底均為死亡大閘蟹，清點作業瀰漫腐敗惡臭。

苗栗縣議員胡忠勇今天在縣議會臨時提案要求縣府追查此案。他表示，戴奧辛號稱「世紀之毒」，放養過毒蟹的池塘泥巴以及放流出去的水，難保不會造成二次污染？不少民眾都反映憂心污染擴散，業者為求取暴利，罔顧民眾健康，縣府應追查業者責任。

縣議員禹耀東接著發言，質疑池內大閘蟹來源，「是否業者偷放進去濫竽充數？」建議議會組成專案小組追查，若查不清楚就送檢調單位；胡忠勇也說，檢調單位應嚴加監控，以防業者面臨鉅額罰款潛逃。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，打撈過程，衛生局都會同食藥署等單位在場，清點數量秤重、封存並簽名，陸續銷毀；環保局長陳華盛則說，竹南焚化爐已接收銷毀3250公斤毒蟹。

苗栗縣衛生局副局長楊文志表示，此案由中央食藥署依法處理，已撈取出的大閘蟹統計數量顯示符合3800公斤，並無證據顯示業者偷賣，至於外界質疑螃蟹是否為當初輸入的大閘蟹，已移請檢調單位釐清。（編輯：李錫璋）1071106