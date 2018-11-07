丁守中推都更政見 北市府：提高容積率須有配套

（中央社記者劉建邦台北7日電）中國國民黨台北市長參選人丁守中今天公布都更3政見。台北市政府都市發展局晚間回應丁守中都更政見，其中在提高容積率部分，認為不是齊頭式提高住三的容積率，才能推動都更。

丁守中公布當選後將推動的都市更新政見，包含提高容積率和一坪換一坪、成立一條龍服務的都市更新局、加速修法拔掉釘子戶。

北市府都發局發新聞稿表示，提高住三法定容積率，涉及全市道路、學校等公共設施，因此須有配套措施，應該要通盤檢討全市的都市計畫，不是透過齊頭式調高住三法定容積率，才能促進都更。

都發局說，北市府辦理都更，除整合建築管理工程處、都市更新處的執行效能外，也結合財團法人都市更新推動中心的專業技術，並設置「都市更新168專案」計畫，大幅提升審議都更案效率。

都發局指出，針對都更不同意戶問題，已多次建議中央政府針對都更條例進行修法，現已納入修法意見，且針對都更執行細節，都與業界定期召開會議，並聽取意見，進行滾動式調整。

都發局說，為加速都更，也與各界合作推動「公私協力改革都更效能」專案小組，現已依序完成專案小組提出的對策及方案，將持續透過公私協力，兼顧效率與品質，加速推動台北市都更。（編輯：李錫璋）1071107