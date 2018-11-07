益品書屋嶺東科大書展 啟發學子創意學習

台中嶺東科大與益品書屋合作，7日起至20日在校內舉辦書展，盼多元知識內涵啟發學生創意學習，書屋創辦人戴勝益（右）現場也和學子分享創業經驗。左為嶺東科大校長趙志揚。中央社記者趙麗妍攝 107年11月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）益品書屋今天起在嶺東科技大學舉辦為期兩周的巡迴書展，400本餐飲類書籍介紹各國飲食文化，王品集團暨益品書屋創辦人戴勝益希望將餐飲與書籍結合，啟發學子創意學習。

台中嶺東科大與益品書屋合作，即日起至20日在校內舉辦書展，希望多元知識內涵啟發學生的創意學習，戴勝益現場也和學子分享他的餐飲創業經驗。

戴勝益指出，青年在餐飲創業時，店內的菜色「求簡不求繁」，提供簡單的菜色品項，做出自我品牌，也希望學子透過閱讀，可以成為下一個王品創辦人。

嶺東科大校長趙志揚表示，培養學生的閱讀，各類書籍都很重要，學生的閱讀能力可以提升自我的競爭力，希望透過這樣有趣的書展，提升學子的知識能力。

另外，日曜天地OUTLET看準台中綠水文藝的城市風貌，邀請時報出版、祥瑞文化聯手，舉辦回頭書展，12萬本回頭書新台幣69元起出清，9日開展當天還推出限時兩小時封場會，推出限定專區第1本39元超殺價格。（編輯：翁翠萍）1071107