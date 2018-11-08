蘇貞昌：侯友宜願辯論 這是民意大勝利

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（中）8日一早來到新莊體育場向晨運民眾拜票，受到民眾歡迎。中央社記者王鴻國攝 107年11月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天表示，他喊了82天，對手侯友宜才接受辯論，這是民意大勝利，侯友宜在民意壓力下終於低頭，但既然要辯論就應該大氣一點，由電視台來辦。

蘇貞昌今天一早來到新莊體育場向晨運民眾拜票，受到民眾歡迎，不少人主動上前要求合影，而蘇貞昌也展現好體力，臉不紅氣不喘的花一小時走完廣闊園區，他受訪表示，民眾熱情讓他更有信心，也可以看出新北市民實在好期待讓新北會更好，選對人，會做事，真的是他們最大的期待來改變新北市。

蘇貞昌表示，呼籲了82天後，國民黨新北市長候選人侯友宜終於同意辯論，這是民意的大勝利，侯友宜不願辯論，所以在民意壓力下，侯友宜終於低頭、改口，在民意壓力及民調變化下才改口。

蘇貞昌表示，六都辯論都由電視台主辦，希望要辯論就是要大氣一點，不要小鼻子小眼睛，設了一大堆門檻，又不願意讓全國性的電視台來主辦，若辯論看起來不像辯論，那民意會更憤怒，希望新北市民展現民意，他相信侯友宜會低頭的。

至於媒體詢及是否要回去準備辯論的問題，蘇貞昌表示，「我們平常就準備，每一步都是準備，過去我用一生的準備，為這一次新北的改變希望來奉獻。」希望新北市民給他機會，他一定會為新北做出更好的成績。

至於是否會舉辦大型造勢晚會，蘇貞昌表示，隨著投票日接近，群眾越來越熱情，大家都希望出來看看候選人。從辯論上可以看到候選人的能力、操守、人格，在選舉投票接近的時候，隨著群眾要參與的會越來越多，他的造勢晚會也會越來越大。（編輯：卞金峰）1071108

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（前左2）8日一早來到新莊體育場向晨運民眾拜票，請託支持。中央社記者王鴻國攝 107年11月8日