盧秀燕籲青年返鄉投票 林佳龍：台中無北漂問題

國民黨台中市長候選人盧秀燕（前右）8日前往太平區中山及太平公有市場掃街拜票，她受訪時表示，相信北漂的青年會返鄉投票，表達對經濟與空污議題的立場。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 107年11月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）中國國民黨台中市長候選人盧秀燕今天說，相信北漂青年會返鄉投票，表達拚經濟與反空氣污染立場；台中市長林佳龍競選總部說，台中空污改善有成，且失業率降低，沒有北漂問題。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，已數度說明盧秀燕用錯誤數字扭曲巿政，台中近年人口攀升，躍居全台第二大城，人口一年增加約2萬人，預估19日左右可達280萬人，遺憾對手仍持續抹黑台中空氣品質及經濟。

盧秀燕前往台中市太平區中山及太平公有市場掃街拜票時受訪說，北漂青年會願意返鄉投票，最主要是為故鄉盡力、奮鬥。青年最在意經濟與空污，台中薪資很低，青年留在台中無法生活，被迫北漂、南漂，甚至外漂到國外。

她說，她這個「媽媽市長」最在意拚經濟，希望家人都能得到照顧，留在故鄉工作。此外，這兩年台中空氣變差，北漂青年心疼父母留在故鄉呼吸髒空氣，這不是他們的兒時記憶，相信北漂青年一定會返鄉投票，展現對空污的態度。

林尚賢表示，台中空品自林佳龍上任後，推動86項措施，據行政院環境保護署監測數據顯示，台中PM2.5（細懸浮微粒）年均值自民國105年每立方米22.8微克，降到106年每立方米20.2微克，成效全國第一，中巿府也將持續減煤、減排、減污，目標109年前讓台中PM2.5年均值降到聯合國標準的15微克。

至於北漂說法，林尚賢說，在中市府團隊持續努力下，台中失業率持續下降，107年上半年降到3.6%，從105年、106年到107年上半年，都是6直轄市失業率最低；薪資部分，從前台中市長執政時期的6直轄市最後，進步為薪資成長率7.54%，成長幅度6直轄市第一。

除改善失業率，林尚賢表示，台中創新創業環境最好，以前漂到北部、南部發展的台中人很多都漂回台中，希望盧秀燕發言前檢視資訊，平時多關心市政，才不會一再失言。（編輯：李明宗）1071108