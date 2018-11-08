澎湖觀光人數破百萬 今年可望創新高

（中央社澎湖縣8日電）澎湖今年的觀光人數，根據澎湖縣政府旅遊處的統計，截至10月底止，觀光人數突破百萬人，來到107萬7633人，已逼近105年的108萬餘人，還有近2個月的時，可望創下新高。

澎湖縣政府旅遊處統計指出，澎湖今年1至10月的觀光人數，來到107萬7633人，其中空運有88萬7986人，海運18萬9645人，空運比去年同期增加7萬8910人，海運受年中颱風與豪雨，人數減少了4萬9258人，但今年1至10月統計人數比106年的同期增加了2萬9654人。

澎湖縣府旅遊處表示，今年澎湖觀光人數計畫在120萬人次，截至今年10月，觀光人數來到107萬7633人，己超越了104年的97萬2968人和逼近105年的108萬2156人，但與106年115萬532人，還少7萬2899人，由於還有11和12兩個月的時間，可望突破新高。

澎湖縣政府在秋冬觀光淡季時，推出「世界最美麗海灣年會系列活動」、「伴手禮」和「澎湖啖季三金」等活動，預計觀光人數還會持續增加，今年可望再創新高，突破120萬人次的目標。（編輯：吳佳穎）1071108