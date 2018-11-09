韓國瑜關小額捐款帳號 結餘捐偏鄉兒弱勢

（中央社記者陳朝福高雄9日電）國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天關閉小額捐款帳號，他說，待會計師結算簽證後會公布額度，結餘全數捐給高雄青創、偏鄉兒童與其他弱勢族群。

高雄多名旅行、餐飲、遊覽車等業者與勞工代表，今天在國民黨高雄市黨部成立挺韓國瑜之友會及聲援大會；業界代表杜廷宏表示，他們都是旅遊業界的第一線人員，目前業務減少3、4成，他們的感受最深刻，因此邀約大家來相挺韓國瑜，給他們業務和生計。

韓國瑜在會前受訪表示，已關閉小額捐款帳號，待會計師結算簽證後會公布額度，因夠用就好，可能還有不少，結餘會全數捐給高雄青創、偏鄉兒童與其他弱勢族群。

韓國瑜南下高雄打選戰表示資源匱乏，曾宣稱要向選民「借錢」打選戰，今年6月在臉書粉絲團公布政治獻金帳號，請選民捐出一碗滷肉飯的金額等小額捐款，他今天再度感謝支持者的熱情相挺。

韓國瑜昨晚在旗美地區舉辦的造勢晚會上領唱軍歌「夜襲」遭民進黨立委鄭運鵬批評，韓國瑜說，晚會氣氛定位在「旗山夜襲戰」，能應景的就是「夜襲」，就這樣唱出來，也是中華民國重要的軍歌之一。鄭運鵬也算是肚子有才華的立委，他希望是不是要再思考一下，這樣的出發點是不是太狹隘。

韓國瑜也向到場的支持者表達感謝，他說，各行各業站出來相挺，他很感謝與歡迎，這就是磊落的選舉，支持他就是支持他衝經濟，如當選市長後，不管顏色，大家專心衝經濟，未來高雄市政府就是大家的靠山，大家拚經濟賺進金山、銀山。

韓國瑜的妻子李佳芬今天也由立委蔣萬安及國民黨籍高雄市議員參選人等多人陪同到三民市場掃街拜票，一一向攤商和民眾握手，有多名支持者要求拍照和簽名，李佳芬感謝民眾支持韓國瑜。

媒體詢問創辦維多利亞學校的議題，李佳芬受訪表示，學校創校快20年，這段時間有很多人對他們的指教，而學校創校招生的第一年是民進黨第一次執政，不可能有特權存在，且民進黨在雲林縣執政也10多年，如果說學校有特權是太抬舉了。

對於韓國瑜領唱軍歌「夜襲」，李佳芬笑說，與韓國瑜第一次約會去台大操場散步，他就是唱「夜襲」，她是韓國瑜唱軍歌唯一沒有跑掉的女朋友。（編輯：陳政偉）1071109