出席世界電競賽 陳其邁：打造整體產業環境

（中央社記者陳朝福高雄9日電）「2018IESF世界電競錦標賽」今天在高雄登場，民進黨高雄市長候選人陳其邁出席開幕式時受訪指出，他支持電競，若當選市長後，打造整體產業，提供一個最完善的環境。

這場電競錦標賽將在高雄巨蛋一連舉辦3天，今晚由高雄市代理市長許立明主持開幕式，地主中華台北隊進場時受到熱烈歡迎。

陳其邁受訪時表示，過去在立法院推動電競選手比賽項目列入運動項目，電競產業其實不管在台灣硬體或內容而言，都有非常強的競爭力；尤其電競跟過去是截然不同的看法，以前覺得打電競是在逃避現實，其實它是一個年輕人可以把它當成工作，或是參加各類型比賽，甚至可以成為終身工作的項目。

陳其邁表示，很多國家越來越重視電競產業，所以不管是電競館或是未來電競產業園區，讓電競有最有效率的整合，也能夠鼓勵更多新創事業，能夠投入整個電競產業的研發；不管是未來租金或是縮短產學落差及整體產業環境打造，會提供一個最完善的環境。

陳其邁除今天在現場為台灣選手加油打氣，昨晚也先透過臉書表示支持電競，宣示在高雄市長任內，會打造對電競產業友善的環境，培育世界一流的台灣選手。

陳其邁指出，世界已經改變。遊戲產業蛻變成為能夠登上國際舞台的競技活動，年輕人可以憑著自己實力，為自己和國家爭取榮耀。希望高雄成為主辦大型賽事的城市，讓年輕人有更多的機會，讓台灣的競爭力提升。

陳其邁強調，讓台灣的年輕人跟世界站在同一個舞台，讓高雄有一個更好的電競環境跟流行產業，他會來創造，這是他的責任。

這場世界電競錦標賽在9日至11日舉行，有來自48個國家的700多名選手參賽。（編輯：陳政偉）1071109