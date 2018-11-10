韓國瑜妻綠票倉掃街 李佳芬：心中無顏色

（中央社記者程啟峰高雄10日電）中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜的太太李佳芬今天上午深入綠營票倉小港區二苓市場掃街代夫拜票，受到民眾熱情相迎，她說，心中沒顏色，從教育界走出來將心比心跟大家交朋友。

李佳芬上午由多名國民黨高雄市議員參選人陪同到二苓市場附近一間廟宇上香，隨後進市場掃街拜票，所到之處受到民眾熱烈歡迎，市場因湧進大批拜票人馬及媒體，一時水洩不通，附近交通也大打結，還有婆婆媽媽上前要求李佳芬在她們的衣服上簽名。

由於小港區長期是綠營票倉，面對媒體追問今天是否有深入敵營搶票意味，李佳芬說，她長期在教育界，已好久沒有接觸政治，走出來接觸基層，她心中沒有顏色，來這裡只是將心比心與大家交朋友。

她又說，由於韓國瑜的陣營人手不多，韓國瑜個人的體力及時間也有限，因此她昨天起就從學校走出來幫忙，這兩天都選擇到菜市場掃街是因士農工商都會來市場買菜，在這裡可以聽到大家的心聲，再則她家裡也是種田的，對菜市場也不陌生。

有「韓粉」關心韓國瑜參選高雄市長以來消瘦很多，李佳芬表示，「這好像是我的責任，沒有把他照顧好」，韓國瑜因忙於選戰加上睡眠不足瘦了，「我會配合他的時間」好好的照顧他，謝謝大家的關心。

她指出，韓國瑜有向她說，「自己瘦了沒關係，剩下兩週，會繼續努力撐下去，不能讓支持者失望」。

韓國瑜下午將參加高雄市長公辦電視政見會，李佳芬說，韓國瑜一直很努力在準備及看資料，她只是在旁邊的啦啦隊。（編輯：方沛清）1071110