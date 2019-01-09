諾魯總統訪台中榮總 感謝醫療協助

南太平洋友邦諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）（左）9日拜訪台中榮民總醫院，感謝台中榮總多年來提供的醫療協助，由於諾國最近爆發登革熱疫情，院長許惠恒（右）並代表致贈登革熱快速篩檢試劑給瓦卡。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）南太平洋友邦諾魯共和國總統瓦卡伉儷今天特別到台中榮民總醫院拜訪，感謝中榮多年來提供醫療協助，台中榮總院長許惠恒並代表致贈200劑登革熱快速篩檢試劑。

瓦卡伉儷應邀來台進行國是訪問，今天特別到台中市，除了參觀台中花博外，也拜訪台中榮總，感謝中榮多年來對諾魯的醫療協助。

許惠恒指出，中榮自2008年起自籌經費派遣醫療團遠赴諾魯提供醫療照護，2011年在外交部見證下，與諾魯衛生部簽訂醫療合作備忘錄，2014年起至今承作「太平洋友邦醫療合作計畫」未曾中斷，持續執行醫療援助計畫，提供諾魯醫療健康照護及醫護人員專業培訓。

許惠恒說，中榮以高優質醫療服務品質，在諾魯共和國2016-2020國家衛生策略計畫書中，被指定為其發展伙伴，且列為海外醫療轉診醫院之一，顯示中榮已獲諾魯當地政府及人民肯定。除眾多轉診，瓦卡伉儷每年更至中榮健康檢查，由他率領醫療團隊進行醫療照護。

由於諾國最近爆發登革熱疫情，台中榮總今天主動提供200劑登革熱快速篩檢試劑，以解決快篩試劑短缺之急，許惠恒並代表將這批快篩試劑致贈給瓦卡。（編輯：翁翠萍）1080109