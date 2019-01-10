集結多元文創 屏東市勝利星村飄人文味

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）屏東市勝利星村創意生活園區（原勝利眷村）新修復20幢眷舍，吸引作家、畫家、生態旅遊、原住民工藝、服裝設計等文創人士進駐，這個月將陸續開張，讓園區飄著濃濃人文風。

位於屏東市區的勝利星村創意生活園區有71幢近百戶眷舍被列入歷史建築，縣政府文化處將園區分為眷村舊時味、勝利學堂、國際背包客棧、藝術新創區，新修復的20幢去年6月對外招商。

原承租青島街部分的商戶以餐飲、咖啡館居多，新修復的20幢眷舍不少在巷弄內，還有作家張曉風的故居，吸引屏東的在地作家、畫家、地方創生專業人士、原住民服裝設計及工藝，還有具眷村味的旗袍設計師及眷村菜的人士進駐。

由屏東畫家鄭開翔與眷村子弟程正方合開的「有。好樹」工作室這個月即將開張，屋內還原早年眷村陳設，鄭開翔以畫家專業，匯集程正方童年的記憶，屋內桌椅、沙發、電唱片、電扇、槍砲箱、「反共必勝」匾額等等，還原40、50年代場景，屋外還有防空洞，盪鞦韆則是程正方兒時所住眷舍橄欖樹下的回憶。

大門外的「有。好樹」工作室招牌寫著「藝術、文創展演空間、眷村感受」，專門將屏東市因都市開發即將消逝的街頭，用畫筆保存下來的鄭開翔表示，工作室除了是他個人的工作室外，也希望所創造、還原的空間能讓民眾感受當年的眷村生活。

承租作家張曉風故居的屏東作家郭漢辰已與張曉風達成共識，將還原張曉風當年居住的房間原貌，也會有張曉風手稿的影印本呈現；郭漢辰表示，約在3年前辦文學活動時知道張曉風的故居及在故居裡的生活故事，也發現承租出去的眷舍都被用來開咖啡廳、餐飲，覺得可惜，於是有了想呈現作家當年生活風貌的想法。

郭漢辰表示，張曉風故居未來還將做為屏東的文學基地，結合屏東作家展現屏東文學。

屏東科技大學森林所畢業的林晨意，在莫拉克風災後，協助屏東三地門鄉、霧台鄉台24線沿線原住民部落，利用生態旅遊及地方產業創生災後重生，與排灣族的杜岱蓁承租了一戶做為工作室；林晨意表示，台24線原住民部落的農產品及工藝品在平地需要有販售平台，未來也會作為生態旅遊的發展平台。

園區原已營業的民間商家有2家獨立書屋，文化處又引進公益書店「大樹冊店」進駐將軍之屋，南國青鳥書店則進駐孫立人行館，加上即將在今年陸續開張的20幢文創業者，未來園區將飄散著濃濃人文風。（編輯：陳政偉）1080110