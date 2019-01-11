中油董座拜會韓國瑜 雙方將成立合作平台

（中央社記者程啟峰高雄11日電）中油董事長戴謙今天拜會高雄市長韓國瑜，雙方將成立一個平台就空污改善及土地開發等事項進行合作，共創雙贏，中油也樂意資助廠區周遭學校裝機改善校園空品的設備及電費。

戴謙上午率總經理李順欽等公司主管至高市府拜會韓國瑜，高市府秘書長楊明州、財政、教育、環保、地政等局處首長也到場，戴謙祝賀韓國瑜當選並對雙方可合作事項交換意見。不過，現場僅開放前幾分鐘拍照，雙方訪談過程不開放採訪。

韓國瑜事後受訪表示，高市府及中油將成立一個平台就空污改善及土地開發等事項進行合作，中油也樂意善盡企業責任，資助中油廠區周遭學校裝設冷氣機及空氣清淨機及設備使用電費，以改善校園空氣品質。

韓國瑜表示，高市府在這個平台上會優先討論所有在中油林園廠旁邊讀書的小朋友教室冷氣機跟空氣清淨機的設備，以及電費由中油資助，中油也非常願意協助。

另外，平台也將討論中油相關石化管線為降低高雄的工安及空污風險改管問題，還有一些稅金問題，以及中油與市府如何加強彼此合作降低空污，共創雙贏。

他又說，中油高雄煉油廠區預計用15年時間才能把廠區土地污染整治乾淨，廠區另有70多公頃市行政區乾淨的土地可較快運用，將來會透過這個平台，進行雙方合作開發事宜。

不過，韓國瑜指出，雙方會面中並沒有提及在中油廠區蓋賽馬場及到太平島開採石油的事。（編輯：陳俊碩）1080111