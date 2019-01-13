后里環保公園花海繽紛 賞花拍照新夯點

台中后里環保公園面積超過1.2公頃的大波斯菊已經盛開，花海顏色繽紛，加上常年性的棒棒糖花海，成為民眾賞花、拍照的新夯點。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年1月13日

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中后里環保公園的花海開始了，面積超過1.2公頃的大波斯菊現已盛開，花海顏色繽紛，加上常年性的棒棒糖花海，成為民眾賞花踏青、網紅拍照打卡的好去處。

后里環保公園經市府多年改造，步道、停車空間變得更加友善，還增設常年性的棒棒糖花海，每年花朵盛開時，繽紛花海吸引許多民眾前往遊憩。

台中市建設局長陳大田今天表示，后里環保公園除有季節性景觀花海外，公園內的棒棒糖花海也很特別，不僅是一座幾何圖形花園，也是第一座常年性花園。

棒棒糖花海透過幾何圖形結合植栽，以多色彩、多年生的美女櫻及馬櫻丹，搭配白色、粉紅色、紫紅色等花色展現漸層效果，色彩繽紛。

陳大田表示，后里環保公園已是民眾賞花的新夯點，鄰近台中花博后里園區，歡迎民眾遊訪台中花博後，也可前往后里環保公園感受萬花齊放的春天氣息及徜徉花海的幸福感。（編輯：管中維）1080113