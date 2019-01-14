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水土不服 金門K-Bike全面暫停營運

最新更新：2019/01/14 17:45

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）參考台灣縣市經驗建置的金門公共自行車租賃系統K-Bike，上路不到兩年，系統兩度全面停擺。金門縣政府今天表示，鑑於故障率過高，在系統未完成修復前，全面暫停K-Bike服務。

縣府發布新聞稿表示，K-Bike系統設備故障率過高，影響營運狀況，目前除了檢討維修採購作業，另外就系統適宜性再行評估；在系統未完成修復前，全面暫停提供K-Bike服務。

金門縣政府參考台灣各縣市經驗，辦理金門縣公共自行車租賃系統K-Bike建置計畫，將原有人工服務公共自行車系統升級為自動化租賃系統，自106年4月16日起試營運半年，當年10月由縣政府觀光處接手經營。

觀光處表示，K-Bike建置系統參照台南市安平古堡第一代公共自行車建置方式設計，共完成26站租賃站，包括29個導引式自動服務設備KIOSK、520個車架電鎖、前後端管理系統，共有500台自行車。

試營運期間由廠商維管營運，營運尚稱順暢。縣府說，觀光處接續營運後，因系統屬專業技術尚未專案委託維護，期間各站陸續出現系統及設備故障，包括電鎖、租賃站電腦主機、讀卡機等故障，或因大雨或溫度過高等天候因素無法使用，只能求助原系統廠商協助診斷修護。但部分經修復短暫使用後仍又故障。

觀光處長丁健剛說，107年8月間K-Bike系統全面故障，經委請原系統廠商檢修一度恢復正常使用，但到12月初，系統再度全面停擺，到現在還未能完成修復。

縣府表示，K-Bike系統是全台外島首次建置，建置規模、系統模組與氣候環境等使用狀況與台灣本島不同，導致硬軟體設備陸續產生異常狀況，雖參考台灣辦理公共自行車租賃系統維護管理委託服務採購標案，去年9月徵選服務廠商，但因建置規模較小或地區專業廠商不足等因素，未能如預期完成維護管理案採購作業。（編輯：翁翠萍）1080114

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