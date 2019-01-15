屏東蓮霧銷歐洲加國 佳冬品牌裝箱百公斤坐飛機

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）屏東縣長潘孟安上個月到加拿大推銷屏東農特產，佳冬鄉農會品牌蓮霧「透紅佳人」昨天裝箱500公斤，首度為屏東敲開外銷加拿大的大門；另外，佳冬農會上週也首銷歐洲市場。

屏東蓮霧今年傳出佳音，脆弱外皮、不耐儲存和遠途運輸的蓮霧，果農和貿易商嘗試以坐飛機運輸方式，以精品之姿外銷歐洲和加拿大，2個星期前，貿易商向屏東里港蓮霧農王瑞雄訂購50箱約100公斤蓮霧首開屏東蓮霧外銷歐洲，同一個貿易商上週也向佳冬農會訂購100公斤的「透紅佳人」，外銷歐洲。

昨天，「透紅佳人」又裝箱500公斤的頂級蓮霧首航加拿大，佳冬農會總幹事林淑玲表示，潘孟安上個月到加拿大推銷農特產，昨天外銷加拿大的蓮霧算是屏東的首航，500公斤的蓮霧有12粒及15粒裝，將以精品在加拿大販售，賣給貿易商的價格1公斤（約6粒）新台幣450元。

林淑玲說，「透紅佳人」是佳冬鄉農會的蓮霧品牌名，有黑珍珠蓮霧、黑金剛蓮霧和巴掌蓮霧，這次外銷加拿大的為黑珍珠蓮霧和黑金剛蓮霧。

林淑玲說，其實去年就談妥要試銷加拿大，沒有想到過年前卻遇上寒流，根本沒貨可出，今年首航成功；歐洲和北美冬天寒冷，亞熱帶的蓮霧對當地來說是難得見到的水果，上週蓮霧銷往歐洲反應極佳。

林淑玲說，「透紅佳人」蓮霧在國內就很搶手，農會也已外銷香港3年，歐洲和加拿大的外銷通路能打開，對蓮霧農來說是好事。

農業處長黃國榮表示，蓮霧外銷必須「坐飛機」，由於運費相對昂貴，因此更要走精品路線，加拿大溫哥華的華人市場，對屏東水果印象深刻，對蓮霧更是驚豔連連，因此促成這次的加拿大之行。

黃國榮表示，去年屏東縣外銷的水果估計出貨2.4萬噸、金額約13億元，其中蓮霧約外銷2200噸，金額2.6億元。（編輯：陳政偉）1080115