勿霾蒼穹行動影展巡迴台中 記錄空污樣貌

（中央社記者郝雪卿台中16日電）群創教育基金會「勿霾蒼穹」空污行動影展今天巡迴台中展出，台中市長盧秀燕出席開幕式時表示，不論選前選後，市府對抗空污決心不變，未來持續採取強硬防制態度。

為讓空污議題更被重視，群創教育基金會號召200多家面板供應鏈廠商自主減排，並由專業導演團隊耗時一年拍攝「浮塵之島」紀錄片，記錄台灣空污樣貌，一月起在北中南分別舉辦「勿霾蒼穹」空污行動影展，今天起到22日在台中市草悟廣場免費展出。

盧秀燕、群創教育基金會董事長段行健、彰化基督教醫院婦產科醫師葉光芃、王品集團執行長楊秀慧等人都出席開幕儀式，一起宣示抗空污決心。

盧秀燕說，市府選前選後對抗空污決心不變，未來持續採取強硬防制態度，爭取台中火力發電廠4號機組除役，希望中央正視地方聲音，加速改善空污。市府也將陸續爭取中火一半機組都不再發電，減少空污產生。

段行健指空污問題涉及環保與經濟平衡，需從人人做起，政府或民間企業都很盡力改善空污，但仍有努力空間，這次拍攝「浮塵之島」48分鐘紀錄片，記錄高雄大林蒲居民遷村問題，探討肺腺癌與空污關聯性，邀請專家學者為台灣空污問題把脈，並巡迴舉辦行動影展，盼「企業影響企業」帶動全國都重視空污問題。

葉光芃也肯定盧秀燕選前選後都積極面對、解決空污問題，他說，很開心透過群創公司帶頭，讓所有企業都從節電綠電做起，加速減排減污；呼籲公家部門先落實空污減量，讓私部門跟進，並與行政院新團隊攜手合作，將衛生部門也納入空污減量行動之中。（編輯：翁翠萍）1080116