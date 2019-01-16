母過世父失智 創世助植物人圓圍爐夢

植物人阿華（左2）期盼重溫與父母圍爐，但隨著母親過世、父親失智住進照護機構，眼看夢想難圓，創世草屯院趕在阿華父親（右）還記得阿華前，為父子倆辦一桌圍爐，在眾人陪同下，兩人都露出滿足笑容。中央社記者蕭博陽南投攝 108年1月16日

（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）植物人阿華（化名）期盼重溫與父母圍爐，但隨著母親過世、父親失智住進照護機構，眼看夢想難圓，創世草屯院趕在阿華父親還記得阿華前，為父子倆辦一桌圍爐，菜色簡單卻溫暖。

今年46歲的阿華，因7年多前一場嚴重車禍讓腦部嚴重受創，開刀治療後呈植物人狀態，透過轉介入住創世基金會草屯分院接受植物人安養照顧。阿華父母時常到院裡看他，不過入住後，一家人始終沒能再圍桌吃飯。

經由創世草屯院照顧，阿華狀態逐漸好轉，1、2年前轉為半甦醒，可自己進食。正當阿華期盼一家人能重溫圍爐吃年夜飯之際，阿華的母親卻在前年底過世；而去年年初創世基金會辦出遊活動時，也發現阿華父親開始出現失智症狀，過沒多久就因失智入住照護機構。

由於重度失智後期也可能呈現近植物人狀態，創世草屯院得知消息，決定在阿華父親依稀還記得阿華容貌前，讓「這一家人」享受或許是最後一次圍爐的溫暖。

創世草屯院今天為兩人辦圍爐，並邀草屯鎮長簡景賢出席，在眾人陪同下，阿華與失智的阿華父親都露出滿足笑容，但有時阿華父親會突然問工作人員：「你們是誰？」有時又認不出自己兒子阿華，此時院方人員回話介紹，阿華父親就又想起，繼續邊吃飯邊聊往事。

創世、華山、人安基金會策略聯盟今年辦理「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30尾牙」，本月27日將在全台16處同步舉辦，彰化、南投場預計邀750人，簡景賢呼籲民眾加入關懷弱勢家庭行列，共同支持公益。

創世草屯院長曾香潓說，希望愛心民眾共同支持年節義賣，或可捐新台幣500元應急紅包，或認桌5000元，讓弱勢朋友年前感受社會溫暖，有意協助的民眾可撥愛心專線049-2551119轉分機12尾牙小組。（編輯：吳佳穎）1080116