高雄過好年活動起跑 首發Q版韓國瑜小紅包

高雄市政府經濟發展局16日宣布「2019高雄過好年」商圈系列活動起跑，將發放Q版高雄市長韓國瑜春節小紅包，祝福「豬」事大吉，新年發大財。中央社記者陳朝福攝 108年1月16日

（中央社記者陳朝福高雄16日電）農曆春節即將到來，高雄市政府經濟發展局今天宣布「2019高雄過好年」商圈系列活動起跑，也將首度發放Q版新上任高雄市長韓國瑜的春節小紅包，祝福「豬」事大吉，新年發大財。

「北迪化，南中街」，高雄市三鳳中街是南部知名的南北貨專業街，高雄市經濟發展局代理局長高鎮遠今天由三鳳中街等11個特色商圈代表陪同，宣布「2019高雄過好年」商圈系列活動19日起跑，由三鳳中街打頭陣舉辦「買年貨抽福袋」等活動促銷。

高鎮遠曝光高雄市府首度以韓國瑜為設計主題的春節小紅包，Q版韓國瑜身著唐裝圖案呼應年節氣氛十分吸睛。紅包袋印有「高雄發大財」燙金字樣經典名句，祝福「豬」事大吉，跟著韓國瑜走，新年必定發大財。

高雄市經濟發展局指出，「高雄過好年」系列活動邁入第21年，今年有三鳳中街、新堀江商圈、南華商圈、鹽埕堀江商圈、六合國際觀光夜市等參與，規劃自19日至28日於各商圈接力舉辦活動炒熱年節氣氛，現場都會發放韓國瑜春節小紅包，邀請各地民眾到高雄商圈逛好買足旺整年，一起幸福發大財。（編輯：吳佳穎）1080116