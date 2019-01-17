台中立委補選政見PK 藍要制衡綠籲世代接棒

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市第五選區立委補選今天舉辦電視政見發表會錄影，國民黨候選人沈智慧表示，她抱持制衡力量到立法院；民進黨籍候選人王義川說，讓青壯世代接棒，讓工程土木專業服務。

「第9屆立法委員台中市第五選區缺額補選候選人公辦電視政見發表會」今天錄影，4位候選人分別有20分鐘可闡述政見，無黨籍邱于珊首先登場，緊接著聯合黨林忠勝、國民黨沈智慧、民進黨王義川依序發表政見。

會後媒體針對藍綠兩陣營候選人訪問。沈智慧表示，在民進黨完全執政下，她將抱持制衡的力量到立法院，可作為台中市長盧秀燕在中央的助攻手，並提出台中拚經濟計畫，例如捷運、纜車到新社，以及旱溪的開發等。

王義川指出，可惜這次不是電視辯論會、無法交鋒。他主要訴求讓61年次青壯世代接棒、打破家族地方政治，及讓土木工程專業來服務。

王義川闡述政見，爭取捷運綠線延伸大坑、守護山手線、捷運藍線與機場捷運、串聯大台中三環公路網、推動低碳交通等，主張教育部補助安親班費用，減輕父母負擔、爭取學貸延後10年，給青年更多打拚機會。

政見發表會節目將在18日晚間7時、19日下午2時，將於台中群健有線20頻道播出。（編輯：吳佳穎）1080117