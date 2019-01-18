李進勇召開正直辦公室籌備會 關心雲林公共議題

（中央社記者黃國芳雲林縣18日電）前雲林縣長李進勇今天在雲林虎尾召開正直辦公室籌備委員會第一次會議，他說，除提供鄉親各種相關服務外，並關心公共議題、支持延續2020本土政權。

正直辦公室籌備委員會第一次會議今天在雲林縣虎尾鎮文科路召開，選出主委李進勇、副主委丁彥哲、執行長兼發言人吳爾夫，將於2月10正式成立運作。

李進勇表示，正直辦公室成立原因包括鄉親的支持，現在雖然沒有擔任縣長，但是售後服務還是要繼續做；其次是辦公室成員大都累積很多的執政經驗，加上社會各領域的人才，將對雲林或全國公共議題提出看法，提供相關團體，包含縣府、議會等單位參考；還有支持延續2020本土政權。

李進勇說，正直辦公室將成立諮詢委員會及執行委員會，服務項目將提供黨內同志、公職人員及雲林鄉親各種法律及相關服務，同時關懷弱勢團體。

現場媒體詢問李進勇任內致力推動的長青食堂，現在傳出部分社區停辦，他說，擔任縣長期間，透過社區協助，縣府輔導成立約70間長青食堂，食堂若有經營上的困難，辦公室將前往關心、協助，社會福利工作也是辦公室關心的重點。（編輯：陳俊碩）1080118