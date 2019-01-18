作家跨界 用文字讓台灣燈會字字珠璣

（中央社記者郭芷瑄屏東18日電）在即將到來的2019台灣燈會規劃「藝術燈區」，屏東縣政府文化處邀請作家陳玉慧、吳曉樂參與燈會創作，讓燈會吹起文學風。

文化處長吳明榮今天表示，跨界是現代藝術創作主流，而文化是落實在生活的各個角落，不只是展現，更是包容，每個人都有對生活型態喜好的詮釋，透過跨界與包容，看到更不同的風景。

所以這次特別偕同藝術燈區計畫主持人，也是知名跨界設計師黃偉豪（Daniel Wong），呈現不同於以往，甚至是燈會首創的國際合製模式，讓台灣燈會可以變成未來各個國際燈節的亮點。

作家陳玉慧本月除了導演處女作「愛上卡夫卡」上映之外，新書「德國丈夫」也將於2月1日出版，同時她也在台灣燈會創作一組跨界作品，將其雋永小語製作成燈組，讓民眾可以步行其中，並加上「藏頭詩」及錯位視覺設計，燈座將組合成「我的未來不是夢」，是給民眾最好的新年祝福，也是新年最好的拍照打卡點。

吳曉樂則是近年備受矚目的文學新星，「你的孩子不是你的孩子」掀起台灣追劇風以及深入的社會議題討論。這次受邀參加台灣燈會燈組創作，特別前往屏東居住，透過最擅長的文學創作，為屏東量身訂作了一個愛情故事「怕愛的朱夏」。

故事敘述一位女子在感情路上的抉擇，緊扣職業，女性，閨蜜，生死議題及線上遊戲等熱門話題，場景環繞在屏東，女主角居住在屏科大附近，喜歡三平咖啡，稻草捲的氣味，後壁湖及大鵬灣都是故事重要轉折場景，字裡行間將屏東生活的步調，氣味完全展現。

最特別的是，故事的結局只有來到燈會現場的觀眾才看得到，透過燈組的設計展現出文學之美，如同吳曉樂在訪談中提及，「光點亮環境，如同文學找亮生命，如同啟蒙。」(編輯:孫承武)1080118