高市將設青年局 韓國瑜：讓青年創意有舞台

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市長韓國瑜今天在市議會答詢表示，高雄市政府將成立青年局，全力協助高雄年輕子弟創業投資，同時提供平台讓他們有舞台可以展現創意。

民進黨高市議員邱俊憲、簡煥宗下午分別質詢高市府成立青年局的用意、時程及預算等問題。

韓國瑜答詢表示，青年局勢必要成立，相關規畫將於4月的議會會期提出送審，至於青年局預算，一部分由高市府經費支出，一部分向民間籌募。

韓國瑜說，市府未來成立青年局是為全力協助對青年朋友的投資與照顧，同時提供平台讓高雄子弟可藉以呈現想法及創意，市府及專業團隊則在旁協助審查、裁判並給予獎勵，讓青年有展現自己的舞台。

韓國瑜昨天赴議會進行施政報告還提出「舉辦真人實境選秀節目」規畫，他今天在議會受訪表示，樂意當節目的主持人，希望藉這個舞台，儘可能選拔優秀、有創意的年輕人，幫助他們實現創意。

韓國瑜說，青年局成立後，可針對很有熱情和創意的年輕創業家，請一些企業家當裁判，讓青年朋友表述創意、好的想法，藉這個舞台儘可能選拔優秀的年輕人，市府規畫的「實境秀」、「創意秀」也是讓他們有平台可以把想法、創意、發明講出來，他當主持人沒有問題，也非常樂意，這代表他對年輕人的重視。

這個構想與美國總統川普做法相近，韓國瑜說，沒有要模仿川普。主要是一些年輕人可能長期不被注意，也許他有一些想法或申請到一些專利卻沒有人知道，趁這個機會讓他們秀出來。有這樣的真人實境秀做為表現平台，年輕人膽子就大了。

至於這項實境秀合作的電台或電視對象，韓國瑜認為，高雄市政府本身就有廣播電台，也可以找地方電視台合作。（編輯：翁翠萍）1080118