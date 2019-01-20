驚奇築夢之旅 花蓮熱血青年游弘宇出書分享

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮熱血青年游弘宇，因兒時的夢想，國中時成立棒球隊，開啟一連串驚奇旅程。今天他出書分享自己的故事，鼓勵大家勇敢追夢，贏得人生的比賽，比在球場勝利更重要。

就讀國立清華大學一年級的游弘宇說，小時候看「棒球大聯盟」漫畫，萌生組棒球隊的夢想，然而當他付諸行動時，發現夢想跟現實有很大差距；裝備、場地、教練等都需要不少經費。

游弘宇沒有放棄追夢，當時還是私立海星國中生的他靠著自己力量，申請「富邦圓夢計畫」、安麗希望工場慈善基金會「小夢想大志氣追夢計畫」，分別拿到新台幣30萬和150萬元基金，成功籌組「海星棒球隊」。

參加追夢計畫後，游弘宇對學習看法不一樣了，他認為學習新知不限於課本。上高中後，他沒有正規上課，但朝著興趣，大量閱讀相關書籍，透過和同學合作，訓練團隊分工能力舉辦全國性論壇、製作微電影。去年透過特殊選才計畫，申請上了清華大學。

游弘宇將這段歷程寫成「後山棒球夢」一書，今天舉行新書發表，前行政院長張善政夫婦、花蓮市長魏嘉賢、游弘宇的媽媽、老師、教練等都到場鼓勵。

張善政說，3年前透過臉書認識游弘宇，當時受邀參加他向拓凱教育基金會爭取到海星高中主辦的全國青少年高峰論壇；這次游弘宇出書，他受邀寫序。游弘宇不是死讀書類型，年輕人有夢最美，從他的例子，鼓勵大家勇敢作夢，也祝福他繼續追求更大的夢想。

游弘宇是師長眼中滿腦怪點子、想到什麼就去做、執著不輕易妥協的孩子，是令老師頭痛的麻煩人物。帶他5年的班導陳宛吟說，游弘宇調皮搗蛋，罵他卻從不頂撞，EQ能力很高；當他的師長心臟要很大顆，和他相處其實也是教學相長，最要感謝游媽媽包容。（編輯：翁翠萍）1080120