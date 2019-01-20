全國首座智慧綠能加油站 2月台南啟用

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台灣中油公司選定台南市前鋒路加油站成為「智慧綠能加油站」示範點，預計2月正式啟用。台南市長黃偉哲今天參訪時表示，希望台灣自製電池市場盡快建立，市府會全力支持。

台南前鋒路加油站鄰近國立成功大學、台南火車站商圈。加油站建物以綠建築及節能設施概念為設計主軸，取得黃金級標章候選證書，經台灣中油公司評估，適合作為智慧綠能加油站示範站設置地點。

台灣中油董事長戴謙表示，中油公司以車電分離的大原則推動，不介入車輛的生產。此外，中油公司轉型的主軸著重在協助台灣的電池業提高技術、減低成本，然後迎接國際挑戰。

黃偉哲參訪後表示，感謝台灣中油選擇台南設置全國第一座綠能智慧示範站。如戴謙所言，新能源政策或綠能政策輸贏的關鍵在電池。不管是透過風力、太陽能或其他方式所產生的電能，能夠儲存下來才是重點。

黃偉哲指電池關鍵技術若掌握在別人手裡，對國家能源政策發展很不利。希望台灣自製電池市場盡快建立，規模經濟形成，單價才會降低，才能帶動研發能量。台南市政府會全力支持鼓勵，為節能做出最大貢獻。

根據台灣中油提供的資料，智慧綠能加油站台南前鋒路示範站規劃分為產能、儲能及用能三大部分，再搭配新一代台灣中油智能共生系統。

產能方面，規劃太陽能發電搭配燃料電池系統，同時會搭配現有台電電網。

儲能系統方面，採用安全系數高的釩液流電池與鈦酸鋰電池，將多餘電力儲存後，供智慧電能管理系統調節與分配使用。

智慧用能則搭配大數據的智能服務，先供應加油站營運及電動機車充、換電所需電力，再將餘電儲存，讓能源使用最大、最佳化。（編輯：翁翠萍）1080120