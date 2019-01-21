這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望
國際

西班牙男童落井一週 救難人員仍抱希望

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富
產經

全球前26大富豪身家 等於全球38億窮人財富

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫
國際

聯航機門凍壞無法起飛 乘客困機上16小時飢寒交迫

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元
國際

援助美聯邦員工 集資網站一天募款214萬元

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
浩鼎案士檢不上訴 翁啟惠無罪確定
訊息平台
首頁 / 地方

中央地方攜手拚觀光 桃園市3月推旅遊消費券

最新更新：2019/01/21 16:02

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）為接續交通部觀光局擴大暖冬國民旅遊補助方案力道，桃園市政府今天宣布，3月起，民眾只要在平日到桃園市飯店住宿，就有機會獲得價值新台幣1000元的旅遊消費券，一起拚觀光。

配合交通部觀光局在去年底推出的擴大暖冬國民旅遊補助方案，補助旅宿業者後，為刺激民眾旅遊意願，桃園市政府發布新聞稿表示，市府將配合推出旅遊加值方案，民眾只要在平日（週日至週四）到桃園住一晚，每房就送價值1000元的「旅遊消費券」。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，每本「旅遊消費券」包含10張消費券，每張面額100元，內有價值100元的小烏來天空步道門票，以及好店消費、好禮消費與觀光工廠各300元的使用額度，遊客只要憑券就可到限定店家折抵消費。

楊勝評表示，旅遊消費券預計從3月起開始發放，初期規劃一萬間住房，消費券使用效期3月至5月，為擴大在地消費效益，消費券的使用不分平假日，期望透過地方政府的力量，在旅宿業外，也能帶動整體觀光產業的發展，行銷桃園市特色觀光工廠及歷年嚴選的桃園好禮與好店，預計農曆年後將活動細節發布於市府網站。（編輯：方沛清）1080121

地機族