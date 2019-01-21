中央地方攜手拚觀光 桃園市3月推旅遊消費券

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）為接續交通部觀光局擴大暖冬國民旅遊補助方案力道，桃園市政府今天宣布，3月起，民眾只要在平日到桃園市飯店住宿，就有機會獲得價值新台幣1000元的旅遊消費券，一起拚觀光。

配合交通部觀光局在去年底推出的擴大暖冬國民旅遊補助方案，補助旅宿業者後，為刺激民眾旅遊意願，桃園市政府發布新聞稿表示，市府將配合推出旅遊加值方案，民眾只要在平日（週日至週四）到桃園住一晚，每房就送價值1000元的「旅遊消費券」。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，每本「旅遊消費券」包含10張消費券，每張面額100元，內有價值100元的小烏來天空步道門票，以及好店消費、好禮消費與觀光工廠各300元的使用額度，遊客只要憑券就可到限定店家折抵消費。

楊勝評表示，旅遊消費券預計從3月起開始發放，初期規劃一萬間住房，消費券使用效期3月至5月，為擴大在地消費效益，消費券的使用不分平假日，期望透過地方政府的力量，在旅宿業外，也能帶動整體觀光產業的發展，行銷桃園市特色觀光工廠及歷年嚴選的桃園好禮與好店，預計農曆年後將活動細節發布於市府網站。（編輯：方沛清）1080121