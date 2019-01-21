黃金梨進軍梨市場 中市府協助開拓行銷管道

（中央社記者趙麗妍台中21日電）高接梨是台中市重要經濟果樹，東勢區部分農友栽種由高接梨嫁接出的好吃黃金梨，台中市農業局將協助農友打造品牌、開拓行銷管道，讓梨賣得出去，民眾吃得到好梨，農業大發展。

台中市農業局今天表示，黃金梨由東勢區農會5年前自大陸引進，以嫁接溫帶梨穗方式栽培，多年來不斷調整栽植技巧和管理方式，終於使嫁接成功率提高，達到果肉細緻、多汁甜美，目前在東勢區有部分農民栽植，栽培面積約60公頃。

農友依據果園所在地理環境條件不同而調整栽培管理方式，嫁接後果實約需170至190天成熟，方可採收，最近一期黃金梨今年7月將可採收上市。

台中市議員冉齡軒表示，東勢區栽種許多品種的梨，而目前台中市水果要打開國際市場，期盼可透過黃金梨的品種特殊性，吸引外界目光，也希望市府可協助農民打造品牌、拓展行銷管道。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，將輔導農友打造品牌，媒合銷售管道，讓好的農產品賣出去，提高農友收益。市府目前正推廣梨的多樣性，期盼栽種多品種的梨，依據各品種的梨產期不同，增加市場梨的銷售，除讓消費者有多元的選擇性，農友也可多一層保障。

農業局表示，高接梨為台中市重要經濟果樹，農友為改善平地所產梨肉粗、賣價差的狀況，也以嫁接溫帶梨穗方式，在平地成功培育出肉質細緻、爽脆多汁且清甜的其他品種高接梨。（編輯：翁翠萍）1080121