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桃園搶救責任區訪視 首度應用在春節管理災害

最新更新：2019/01/21 17:37

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府消防局今年首度將「搶救責任區訪視」制度，應用在農曆年節中，透過預先擬定搶救對策的方式，主動出擊管理災害，一旦有意外發生，也可將傷害降到最低。

消防局第一大隊大隊長賴志忠今天受訪表示，在消防局長謝呂泉指示下，桃園市去年起推動的「搶救責任區訪視」，今年首度應用在農曆年節上，透過各消防大隊平時的探訪、視察，依據不同商場特性、空間配置、使用管理形態等，預先擬定搶救對策，主動管理火災，防患於未然。

賴志忠表示，除了搶救責任區的規劃，消防局今年更出動紅外線熱顯像儀，應用在電影院機房、總機房檢驗，藉此找出災害潛勢區主動改善，事前防範，同時也針對賣場進行排煙、灑水設備、消防採水口的檢測，更鎖定過年期間容易堆積物品的樓梯間通道、自動灑水設備檢查。

賴志忠指出，遭到消防局安檢認定有重大缺失場所，也會在門口張貼消防安全檢查不合格的貼紙並限期改善。民眾前往各公共場所可先留意相關動線及逃生標示，一旦遇到火災狀況，應優先進行避難疏散，遠離事故現場，由賣場「自衛消防編組」應付初期火災狀況，以保障民眾的生命安全。（編輯：李錫璋）‭10801‬21

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