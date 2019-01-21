投資台南75案2245億 黃偉哲招商引資

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市長黃偉哲今天主持首次投資會報，主動展現招商引資企圖。依市府統計，目前列管新台幣2億元以上重大投資案達75案，投資金額2245億元。

為落實「產經重鎮」、「創生城鄉」的施政主軸，市府除持續建構優質的投資環境，提供企業投資一站式整合服務，以加速招商引資，促進產業發展，讓年輕人返鄉就業，以及使台南市各項投資案能依廠商預定投資時程，加速完成投資營運，黃偉哲將每個月親自召開投資會報。

今天會中除管考各項重大投資案件進度，並協調各相關局處協助企業即時排除投資障礙，以主動態度展現招商引資企圖心，並發揮市府團隊橫向整合行政效率。

黃偉哲表示，有投資就會創造就業機會、創造經濟發展。投資會報可加速管控期程、排除障礙期程，讓投資者及民眾知道台南市是一個對投資友善、對排除投資障礙友善的城市。

此外，他也要求相關局處，協助企業解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺問題」，並著力儲備投資標的，以吸引台商回流，招攬國內外優質企業投資台南。同時，會中指示相關局處針對未來造訪台南遊客人數及旅館業新增房間數等進行趨勢分析，提供相關業者參考。

台南市政府經濟發展局表示，今天召開108年首次投資會報，新增投資案包括物流、綠能、家具、化學製品、專用車輛等製造業共7案，投資額計新台幣78億元，總計目前列管2億元以上重大投資案達75案，金額2245億元。會中針對土地變更、建照審查、排水計畫、都市計畫變更與環保法令等相關議題，責成各主政機關主動跟催、加速處理，涉及中央權責部份，促請相關部會協調處理。(編輯:孫承武)1080821