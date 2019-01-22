台北燈節 迪士尼卡通明星2月24日踩街登場

（中央社記者梁珮綺台北22日電）台北燈節將於2月16日登場，主燈為3層樓高的豬寶，全燈以550萬畫素LED螢幕組合而成；東京迪士尼樂園更參與24日的遊行，屆時可看到米奇等卡通人物。

台北燈節將在2月16日至24日舉行，今年主題是「台北台北亮晶晶，點亮夢想點亮心」，主燈是「百變豬寶亮晶晶」，約有3層樓高，首創使用數位影像技術，全燈以550萬畫素LED螢幕組合而成。隨著音樂有不同變化。

主燈秀為「百變豬寶亮晶晶」，燈節期間每晚7時開始展演，每半小時一次、每次3分鐘，操刀的藝術家李明道說，「豬寶」一身喜氣洋洋的裝扮會隨著主題音樂節奏，化身為機械獸，或戴上舞獅面具。

李明道說，平時的「豬寶」還會有各式各樣的表情動態變化像是有生命一樣俏皮生動，而百變豬寶象徵無拘無束自由自在。

觀傳局長劉奕霆說，今年燈區首度擴大到台北車站旁的行旅廣場，範圍沿著中華路一段、北門、忠孝西路，燈區創作圍繞著西區傳統歷史核心古蹟建築群，包括「台北郵局」、「大阪商社」、「三井倉庫」、「撫臺街洋樓」等。

今年燈節有4個燈區，主題燈區為「百變豬寶亮晶晶」；其他燈區為「我愛創作亮晶晶」、「夢想生活亮晶晶」、「友好城市亮晶晶」，最大亮點是6公尺高的米奇主題燈座，還有東京迪士尼燈區。而北門則將上演光雕秀。

觀傳局副局長陳譽馨說，東京迪士尼樂園也將參與24日下午3時舉行的遊行，屆時民眾可看到35週年熱鬧慶典，米奇等卡通人物將搭乘特別設計的花車登場。

此外，今年燈節結合Google助理，只要民眾對手機喊出「Ok Google，我要跟台北燈節說話」，就可進入導覽模式，可詢問營運時間、地點、重要活動資訊等。（編輯：方沛清）1080122